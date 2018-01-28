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Ученые нашли способ предотвратить укусы комаров

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Фото: Global Look Press/Geoff du Feu
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Комары способны запоминать запахи, ассоциируемые с опасностью, и впоследствии избегать их. Эта особенность может помочь в разработке средств борьбы с переносящими опасные заболевания насекомыми.

К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в США, передает «РИА Новости».

В ходе исследования самок желтoлихорадочного комара помещали в камеру, где находилась ткань с запахами разных людей и мышей. Когда насекомые на нее садились, ученые с помощью вибрации отпугивали комара от «жертвы».

Спустя сутки насекомых выпустили в другое помещение с двумя коридорами — по одному из них был запущен воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента. При этом насекомые не летели по тому коридору, где был запах их прежних «жертв», «давших отпор».

Биологи выяснили, что запоминать запахи комарам помогает нейромедиатор дофамин. Генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.

Исследователи полагают, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей, а также бояться резких движений.

Ранее портал iz.ru писал, что специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН начали изучать звуковые сигналы, которые издают короеды. Таким образом томские ученые хотят добиться прогресса в борьбе с вредителем.

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