Прямой эфир

Врачи опровергли миф о фатальных последствиях укусов комаров

0
Фото: Global Look Press/Sommer, A.
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обычный комар не может стать причиной смерти человека. По словам педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук Андрея Продеуса, если насекомое не является переносчиком заболевания, например, малярии, то опасности оно не представляет.

Он пояснил, что укус жалящих или обычных кровососущих насекомых может вызвать серьезную аллергическую реакцию только у людей с гиперчувствительностью.

«Если же это просто комар, который не переносит какие-то заболевания, то единственная опасность от него — это наличие реакции гиперчувствительности, и то это будет проявляться зудом, покраснением, но крайне редко системными реакциями типа отека Квинке или анафилаксии», — приводит его слова «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что укусы комаров вызывают в организме человека целый ряд необычных иммунных реакций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки человек обратились к медикам после укусов комаров под Воронежем
Власти Лондона предупредили жителей о нашествии ядовитых гусениц

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017