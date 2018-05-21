Врачи опровергли миф о фатальных последствиях укусов комаров

Обычный комар не может стать причиной смерти человека. По словам педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук Андрея Продеуса, если насекомое не является переносчиком заболевания, например, малярии, то опасности оно не представляет.

Он пояснил, что укус жалящих или обычных кровососущих насекомых может вызвать серьезную аллергическую реакцию только у людей с гиперчувствительностью.

«Если же это просто комар, который не переносит какие-то заболевания, то единственная опасность от него — это наличие реакции гиперчувствительности, и то это будет проявляться зудом, покраснением, но крайне редко системными реакциями типа отека Квинке или анафилаксии», — приводит его слова «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что укусы комаров вызывают в организме человека целый ряд необычных иммунных реакций.