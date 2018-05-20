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Ученые оценили влияние комариных укусов на иммунитет человека

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Фото: TASS/YAY/Rozhenyuk Alexander
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Ученые из Бэйлорского колледжа медицины (США) выяснили, что укусы комаров вызывают в организме человека целый ряд необычных иммунных реакций. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.

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Эксперимент проводили на лабораторных мышах. Животным пересадили стволовые клетки человека, из которых впоследствии развились отдельные компоненты человеческой иммунной системы. 

Затем сотрудники колледжа позволили четырем комарам беспрепятственно кусать несколько грызунов. После этого у мышей взяли пробы крови и других тканей — через шесть часов, сутки и спустя неделю после эксперимента. 

Ученые сравнили образцы показателей с «нетронутыми» грызунами и обнаружили, что у покусанных животных слюна комара вызвала разнообразную и сложную реакцию. Так, происходила активизация цитокинов — молекул, отвечающих за иммунный ответ организма. 

Кроме того, были затронуты Т-хелперы, участвующие в противовирусных и аллергических реакциях. При этом последствия комариных укусов сохранялись до семи дней и затрагивали различные ткани организма, включая кровь, кожу и костный мозг.

По мнению американских специалистов, исследование может помочь предотвратить распространение различных болезней.

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