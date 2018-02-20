Поумерили донора

Россиян, побывавших в странах, неблагополучных по вирусу Зика, предлагается в течение двух месяцев не допускать к донорству. Такое положение содержится в проекте санитарных правил, разработанном Роспотребнадзором. По мнению экспертов, эти меры помогут предотвратить распространение вируса на территории России. Случаи заражения фиксировались в Таиланде, Малайзии, Доминикане и других странах, популярных у наших туристов.

Роспотребнадзор разработал санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика лихорадки Зика (ЛЗ)». В проекте документа, с которым ознакомились «Известия», сказано, что люди, вернувшиеся «с эндемичной территории», не смогут быть донорами крови, спермы и органов в течение двух месяцев. Это правило распространяется и на тех, у кого был половой контакт с партнером, зараженным ЛЗ. А люди, переболевшие лихорадкой, не смогут быть донорами в течение шести месяцев.

Также, согласно проекту, если один из супругов побывал в стране, где бушует лихорадка, медики должны рекомендовать пройти обследование и партнеру, дожидавшемуся его дома. Сдавать дополнительный анализ крови придется и всем беременным женщинам, вернувшимся из неблагополучных по ЛЗ стран. Даже если клинических симптомов лихорадки у них не наблюдается.

Каким образом будут проверять, был ли потенциальный донор или будущая мать в стране с неблагополучной ситуацией по вирусу Зика, в документе не сказано. Замруководителя координационного центра по донорству крови при Общественной палате РФ Елена Стефанюк рассказала «Известиям», что и сегодня есть много временных — на срок от трех дней до года — ограничений на сдачу крови. Например, простуда, удаление зуба, «свежая» татуировка и т.д. В официальном перечне пока ничего не сказано о тропических лихорадках, однако отмечается, что срок ограничения по донорству в случае «прочих инфекционных заболеваний» составляет полгода.

По словам эксперта, сознательный человек, заполнив анкету и узнав о том, что его кровь не пригодится пациентам, просто не будет ее сдавать. Однако недобросовестный донор может солгать, например, чтобы получить компенсацию на питание. Поэтому на станциях переливания крови работают службы контроля качества.

— Только после полного и тщательного обследования кровь и ее компоненты попадают в лечебные учреждения, — объяснила Елена Стефанюк.

С 2015 по 2017 год в нашей стране было зафиксировано не менее 18 случаев лихорадки Зика. Все они, по данным пресс-службы Роспотребнадзора, завозные. Сейчас вирус распространен в регионах Центральной и Южной Америки, юга США, островов Карибского бассейна и Атлантического побережья Южной Америки, Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, на островах Тихоокеанского региона.

В проекте правил Роспотребнадзор подчеркнул, что главный переносчик вируса Зика — комары Ae. aegypti и Ae. albopictus. Поэтому в теплое время года санитарно-эпидемиологические службы будут проводить мониторинг по их выявлению один раз в 7–10 дней. Особое внимание планируется уделить территориям вблизи морских портов, аэропортов, вокзалов, в парках и на кладбищах.

зика_1 Фото: Global Look Press/Diego Herculano

Свою лепту в профилактику лихорадки Зика должны будут внести и турфирмы. Их обяжут предупреждать путешественников об опасности заражения вирусом и мерах, которые могут это предотвратить. Контролировать выполнение требований будет Роспотребнадзор.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал «Известиям», что ограничения вполне обоснованны с точки зрения эпидемиологии вируса Зика. Тропическая лихорадка может протекать бессимптомно либо в очень мягкой форме.

— Особенно опасен вирус для беременных женщин. Вызывает пороки развития плода, становится причиной микроцефалии у новорожденного — уменьшение размера черепа и головного мозга, — объяснил Александр Лукашев.

Он отметил, что вирус Зика может передаваться половым путем, но не более чем к одному-двум партнерам. Этот путь не имеет эпидемиологического значения. А главный способ передачи вируса — укусы комаров. В нашей стране такие комары могут обитать только на Черноморском побережье. Поэтому мониторинг численности насекомых актуален в основном для этой территории.

зика_1 Учения по выявлению пассажиров с подозрением на заражение вирусом Зика Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В России даже в случае завоза комаров Ae. aegypti и Ae. albopictus и их кратковременного размножения устойчивый очаг не может сформироваться, поскольку они не переживут нашей зимы, — считает Александр Лукашев.

Но если продолжится потепление климата, комары будут двигаться на север. В Европе ожидают, что к 2050 году эти насекомые, а вместе с ними и тропические лихорадки дойдут до юга Швеции.

Замдиректора по научно-клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что ЛЗ россияне привозят чаще всего с курортов в Таиланде и Доминиканской Республике. В связи с опасностью, которую Зика представляет для беременных, им об этом вирусе необходимо говорить отдельно.