Туристы стали привозить больше вирусов

Российские туристы стали чаще привозить вирусы из-за границы. В 2017 году представители Роспотребнадзора зафиксировали в три раза больше зараженных, вернувшихся из других стран, чем в 2014-м. Чтобы не допустить распространения эпидемий в России, сотрудники ведомства проверяют пассажиров из опасных регионов. За прошлый год удалось обнаружить 3 тыс. инфицированных различными вирусами, например, Коксаки. Эксперты отмечают, что для распространения эпидемии достаточно и единственного очага инфекции — то есть одного человека.

В 2017 году Роспотребнадзор зафиксировал 3 тыс. зараженных на пропускных пунктах: в морских портах, аэропортах, на железнодорожных станциях, автодорожных переходах и смешанных пунктах пропуска. Всего санитарно-карантинный контроль проводился в 220 пунктах. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре.

— Число лиц с признаками инфекционных заболеваний, выявляемых в пунктах пропуска через границу, ежегодно растет. В 2014 году было выявлено 1 тыс. человек, в 2015-м — 1,6 тыс., а в 2016-м — 2,3 тыс. заболевших, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что продолжают фиксировать зараженных и в 2018 году. В Роспотребнадзоре отметили, что в этом году в мире особенно актуальными остаются угрозы таких заболеваний, как холера, малярия, чума, желтая лихорадка, лихорадки Зика, Денге, Марбург, Ласса, Рифт-Валли и Эбола, менингококковая инфекция. Неблагополучная обстановка по некоторым из этих инфекций зафиксирована в таких популярных у российских туристов странах, как Таиланд, Вьетнам, Индия, Доминиканская Республика, Шри-Ланка, Мальдивская Республика, Китай.

При распространении заболевания в каком-либо государстве ведомство приступает к проверкам рейсов оттуда — например, измеряет прибывшим температуру с помощью тепловизоров. Это делается на основании постановления правительства о санитарно-карантинном контроле. Если на борту самолета находят человека с признаками заражения, то сотрудники Роспотребнадзора вместе с бригадой скорой помощи поднимаются на борт и обследуют всех пассажиров. Ранее представители аэропортов Шереметьево и Домодедово заявляли «Известиям», что у них есть все необходимые ресурсы для оказания первой медицинской помощи, изоляции и транспортировки в лечебные учреждения пассажиров и гостей аэропорта.

Руководитель лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Наровлянский рассказал, что даже одного заболевшего хватит, чтобы спровоцировать эпидемию в стране. Поэтому проверки необходимо продолжать и дальше.

Член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев также отметил, что эпидемии начинаются с одного человека. Однако, по его мнению, одних только проверок на пропускных пунктах недостаточно. Для того чтобы минимизировать риск инфицирования, каждого человека необходимо прививать.

— Некоторые россияне отказываются от вакцинации. Это в корне неверно, особенно когда родители решают не прививать детей. Да, бывают случаи осложнений, но они единичны. В целом это серьезная защита для организма. Когда турист приезжает из одной страны в другую, он подвергается риску, потому что и климат, и вирусы новые для него, организм не устойчив к их воздействию. Поэтому прежде чем выехать в другое государство, необходимо изучить инструкцию по пребыванию там, сделать все необходимые профилактические прививки, — заявил он.

В пунктах пропуска специалисты досматривают более 20 млн человек за год. В прошлом году — 24,6 млн из-за возросшего числа «опасных рейсов». Так называют те рейсы, которые прибыли из стран с очагом инфекции. В прошлом году наибольшее число граждан было досмотрено в Краснодарском и Приморском краях, Московской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге и Москве.