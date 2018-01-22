Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости коклюшем в северо-западных и южных землях Германии. Данное сообщение со ссылкой на министерство здравоохранения и безопасности продовольствия Баварии (BOHFS) российское ведомство распространило в понедельник, 22 января.

Специалисты подчеркивают, что по состоянию на 13 января 2018 года число заболеваний увеличилось в северо-западных землях и южных землях Германии. В частности, в Баварии фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфекции.

Медики связывают высокий рост заболеваемости коклюшем с отказом жителей Баварии от вакцинации против заболевания. Учитывая сложившуюся ситуацию, минздрав Баварии рекомендует населению региона не отказываться от вакцинации, особенно в семьях, где ожидают рождения ребенка, для которого коклюш особенно опасен.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации по кори в странах Европы. По итогам 2017 года заболеваемость в ЕС превысила уровень 2016 года в три раза. Наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.