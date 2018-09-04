Лесу поставили диагноз: ожидается активное развитие болезней

Во второй половине 2018 года в ряде регионов страны ожидается активное развитие болезней леса, говорится в прогнозе Рослесхоза, с которым ознакомились «Известия». Если не принять необходимых мер, это может привести к «реальному экономическому ущербу» на площади порядка 2,7 млн га в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, отмечено в документе. Ранее в Минприроды заявляли: чтобы обеспечить сохранность леса, необходимо вернуть туда лесников.

В регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов в мае–июне этого года выпало большое количество осадков и отмечались низкие температуры воздуха, а в середине лета была жара. Именно эти погодные факторы будут способствовать распространению бактериальных и сосудистых болезней леса, отмечено в документе. Сибирь, по прогнозу Рослесхоза, будут активно атаковать вредители леса, а именно сибирский и непарный шелкопряды, уссурийский полиграф и сосновые усачи. От этого может пострадать порядка 1,6 млн га леса.

Еще одна причина гибели лесов — пожары. В трех федеральных округах — Уральском, Сибирском и Дальневосточном — на площади более 7,5 млн га ожидаются процессы ослабления насаждений, пройденных пожарами 2015–2018 годов.

Но «реальный экономический ущерб проявится только в хозяйственно освоенных лесах южных и центральных районов Уральского федерального округа, в Сибирском и Дальневосточном округах... на общей площади около 2,7 млн га», сказано в прогнозе.

Речь о республиках Якутия, Бурятия и Тыва, Томской, Иркутской, Амурской областях, Красноярском и Забайкальском краях.

В Калужской, Брянской, Тверской, Смоленской областях Рослесхоз считает необходимым уделить особое внимание лесным участкам, поврежденным ураганными ветрами в мае этого года. Вполне вероятно, что там активно размножаются стволовые вредители.

Как рассказали «Известиям» в Рослесхозе, за семь месяцев 2018 года общая площадь погибших лесных насаждений составляет 1,7 млн га. Около 50% погибших насаждений приходится на Сибирский федеральный округ. Основная причина — лесные пожары. На втором месте неблагоприятные погодные условия. Наконец, 14% леса погибло из-за активности вредителей, отметили в пресс-службе ведомства.

В Рослесхозе подчеркнули, что масштабные меры по борьбе с вредителями леса принимаются постоянно. Например, в 2017 году для борьбы с сибирским шелкопрядом было выделено более 1,2 млрд рублей. Ближайшие мероприятия по уничтожению вредителей, в том числе и шелкопряда, запланированы на начало сентября в Томской области, рассказали в Рослесхозе.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «Известиям» рассказал, что ведомство начало активно привлекать российские космические силы для мониторинга лесного фонда. По национальной программе «Экология» до 2024 года будут созданы семенные центры и питомники по всей территории России.

— В лес надо вернуть хозяина. Вернуть систему, которая эффективно существовала в 1960–1970-е годы. Лес был поделен на квадраты, за каждый из которых отвечал инспектор — лесник, егерь. Были кордоны, которые проводили санитарные вырубки, следили за пожарной безопасностью. Это дорогостоящая и непростая программа, но я уверен, что мы к ней придем. В самое ближайшее время буду защищать это направление, поднимать вопрос о выделении дополнительных денежных средств, — отметил министр.

В частности, планируется создавать новые рабочие места, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Для усиления авиационного патрулирования нужна легкомоторная авиация, которой пока нет в нужном объеме.

Для полноценного отслеживания состояния лесов необходимо обеспечить открытость и доступ к информации, включая данные о местах проведенных и планируемых лесохозяйственных мероприятий (посадки, уходы за лесом, рубки) и материалы государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), для общественности и независимых специалистов, считает директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

Кроме того, нужно увеличить количество лесных инспекторов, которые могут оперативно отслеживать динамику численности лесных вредителей, вести профилактическую работу против пожаров и незаконных рубок, уверен эксперт. Сейчас по всей стране всего около 20 тыс. лесных инспекторов на примерно 800 млн га леса. Это, по мнению специалиста, как минимум вдвое меньше реальной потребности.

Глобальной проблемой остается убийственная для леса активность вредителей. Недостатком химического метода защиты растений (основного в настоящее время) является высокий уровень экологической опасности, рассказал директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. Химическое оружие против насекомых очень токсично для человека и животных. Быстрое возникновение устойчивости вредителей к химикатам приводит к необходимости постоянной их замены и увеличения их количества, отчего экологическая опасность только растет, отметил эксперт.