Зеленый пояс будет создан вокруг Хабаровска

Власти Хабаровского края решили создать лесопарковый зеленый пояс вокруг столицы региона. Инициативу одобрили на внеочередном заседании постоянного комитета краевого парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Площадь охраняемой территории составит почти 3 тыс. га. Ранее вопрос обсудили на общественных слушаниях, напоминает ИА AmurMedia. Основную часть зеленого пояса составят земли лесного фонда.

Процесс создания лесопарковых зон вокруг крупных городов начался 1 января 2017 года. Он проходит в 50 субъектах страны. В таких зонах запрещены капитальное строительство (кроме турбаз и санаториев), размещение опасных объектов, разработка месторождений и прочая хозяйственная деятельность.