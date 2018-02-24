Путин поручил Медведеву разработать план по улучшению экологии в Красноярске

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву совместно с правительством Красноярского края до 15 июня разработать план по улучшению экологической обстановки в Красноярске. Информация об этом опубликована на сайте Кремля в субботу, 24 февраля.

«Совместно с правительством Красноярского края и заинтересованными организациями разработайте и утвердите комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске», – говорится в тексте поручения.

Жители города часто жалуются на серый туман над городом и неприятный запах, витающий в воздухе.

16 февраля депутаты Заксобрания Красноярского края одобрили проект «Зеленый пояс» вокруг Красноярска. На территории любого такого пояса любая строительная или хозяйственная деятельность запрещена.

7 февраля Путин во время визита в Красноярск поддержал создание Енисейской экономической зоны. Экономический макрорегион может объединить Красноярский край, Туву и Хакасию.