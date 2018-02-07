Путин поддержал проект Енисейской экономической зоны

Президент Владимир Путин во время визита в Красноярск поддержал создание Енисейской экономической зоны. Экономический макрорегион может объединить Красноярский край, Туву и Хакасию.

Врио красноярского губернатора Александр Усс рассказал, что Путин «активно поддержал идею» создания макрорегиона Енисейская Сибирь. «Речь идет не об административном объединении, а о том, что экономическая активность должна быть расширена», — приводит «РИА Новости» слова губернатора.

Владимир Путин в среду посетил Красноярск, где провел ряд встреч и совещаний. Также президент осмотрел новый терминал аэропорта Красноярск.