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Путин поручил при подготовке Универсиады уделить особое внимание экологии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин поручил при подготовке зимней Универсиады 2019 года в Красноярске уделить особое внимание экологии.

«Особое внимание нужно уделить вопросам в сфере экологического контроля», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Красноярск должен стать не только мощным международным спортивным кластером, «но и динамичным, комфортным для людей городом с современной городской и социальной инфраструктурой».

Путин призвал власти края обратить внимание на исполнение обязательств всех лиц, которые задействованы в строительстве объектов Универсиады. Президент поручил решить проблемы с финансированием и благоустройством Деревни Универсиады и самого Красноярска, передает «Федеральное агентство новостей».

Глава государства в среду, 7 февраля, находится с визитом в Красноярске. Он принял участие в совещании по подготовке к Универсиаде.

Портал iz.ru писал о том, что Путин в ходе визита в Красноярск назвал Россию лидером мирового спорта.

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