Прямой эфир

Путин назвал Россию лидером мирового спорта

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Красноярск 7 февраля оценил подготовку города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — цитирует Путина ТАСС

Ранее в феврале сообщалось, что во время поездки российский лидер планирует посетить ряд объектов спортивной инфраструктуры, в том числе многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и ледовый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». Также должны состояться совещания по вопросам подготовки к соревнованиям.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Комиссия CAS начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов
Глава делегации России на Олимпиаде-2018 рассказал о здоровье спортсменов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017