Путин назвал Россию лидером мирового спорта

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Красноярск 7 февраля оценил подготовку города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», — цитирует Путина ТАСС.

Ранее в феврале сообщалось, что во время поездки российский лидер планирует посетить ряд объектов спортивной инфраструктуры, в том числе многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и ледовый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». Также должны состояться совещания по вопросам подготовки к соревнованиям.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.