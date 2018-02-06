Путин посетит Красноярск и оценит подготовку к Всемирной универсиаде

Президент России Владимир Путин посетит Красноярск 7 февраля и оценит подготовку города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, информирует пресс-служба Кремля.

Глава государства планирует посетить ряд объектов спортивной инфраструктуры, в том числе многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и ледовый спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». В ходе поездки также состоится совещания по вопросам подготовки к соревнованиям.

Кроме того, Владимир Путин встретится с детской футбольной командой клуба «Тотем». Ее игроки являются воспитанниками Красноярского детского дома № 1. Команда неоднократно занимала призовые места на чемпионате Мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

26 января «Известия» писали, что президент России Владимир Путин собирается посетить Новосибирск и Красноярск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что эти визиты можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы врио губернаторов.