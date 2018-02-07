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Путин осмотрел новый терминал аэропорта Красноярск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин ознакомился с новым терминалом аэропорта Красноярск, который был открыт в конце 2017 года. Об этом пишет «РИА Новости».

Глава государства вошел в терминал с верхнего этажа. Собравшиеся внизу пассажиры начали фотографировать президента на мобильные телефоны.

Как рассказал Владимиру Путину гендиректор аэропорта Андрей Метцлер, после начала эксплуатации нового терминала пропускная способность воздушной гавани увеличилась в два раза. Кроме того, руководитель аэропорта поделился планами строительства железнодорожной ветки, которая могла бы сократить время в пути пассажиров от города до воздушной гавани до 40 минут.

Международный аэропорт Красноярск входит в число крупнейших аэроузлов в России. После строительства нового терминала его площадь увеличилась до 58 тыс. кв. м.

Владимир Путин совершил визит в Красноярск 7 февраля. Российский лидер провел совещание по подготовке к зимней Универсиаде 2019 года.

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