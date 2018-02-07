«Не нужно себя успокаивать и говорить, что у нас всё в порядке»

Владимир Путин провел совещание по вопросу подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Глава государства поддержал идею создания школы олимпийского резерва на базе спортивных объектов, которые строят в городе в преддверии Универсиады, и призвал готовиться к первенству без оглядки на ситуацию с российскими олимпийцами, не смешивая «все скандалы в одну кучу».

Открывая совещание, глава государства напомнил собравшимся, что до проведения Универсиады осталось не так много времени. Несмотря на то что много уже сделано, Владимир Путин предложил поговорить о том, что сделать не удалось и, главное, почему.

— Наша общая цель известна — подарить мировому студенческому спорту хороший, незабываемый праздник. Успешный опыт у нас есть, и здесь не нужно лишних слов, несмотря на ситуацию, которая вокруг российского спорта сейчас развивается и в сегодняшнем олимпийском цикле, — сказал президент.

Он отметил, что организаторам Универсиады в Красноярске следует брать пример с Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани.

— Такие мероприятия проводим, готовим их, конечно, для того, чтобы в данном случае устроить большой международный спортивный праздник. Но всегда, всегда — и при подготовке масштабных политических мероприятий, гуманитарных, спортивных, — мы всегда это делаем в первую очередь для того, чтобы развивать инфраструктуру, чтобы оставлять так называемое наследие, о котором я уже говорил, и чтобы люди, сотни тысяч, миллионы наших граждан пользовались этой инфраструктурой на будущее. Давайте с этой точки зрения еще раз посмотрим на подготовку, — пояснил Владимир Путин.

Министр спорта Павел Колобков рассказал, что из федерального бюджета было выделено 40 млрд рублей на строительство, информационную инфраструктуру и операционную деятельность при подготовке к турниру. Однако федеральному университету требуются дополнительные средства на благоустройство Деревни Универсиады, ремонт и оснащение учебных корпусов и общежитий, где будут жить спортсмены.

— Я прошу поддержать эту просьбу, ведь на каждом спортивном мероприятии именно деревня определяет лицо принимающей стороны, — обратился он к главе государства.

Павел Колобков также сообщил, что билеты на молодежное первенство — тиражом в 600 тыс. — скоро поступят в продажу, уже сейчас утверждены сценарии церемоний открытия и закрытия игр. Однако есть и целый ряд нерешенных вопросов. В их числе — проведение традиционной эстафеты огня перед Универсиадой. Предполагается, что она пройдет не только в рамках всероссийского, но и в рамках международного этапа. Однако штаб-квартира Международной федерации студенческого спорта располагается в швейцарской Лозанне — там же, где и штаб-квартира Международного олимпийского комитета.

— Они предлагают провести этап, но с учетом обстановки мы вам отдельно доложим о возможности и целесообразности проведения этой эстафеты там, — сообщил президенту министр.

Глава государства пассаж про «обстановку» не оценил.

— Давайте только мы все скандалы в одну кучу смешивать не будем, — призвал он. — У нас отдельное мероприятие, студенческий спорт. Не надо здесь ничего накручивать, надо сделать это достойно, не обращая внимания на наносные элементы какие-то.

Однако если на скандалы вокруг российского спорта реагировать не нужно, то ситуации с задержками строительства объектов к Универсиаде, по мнению Владимира Путина, необходимо уделить самое пристальное внимание.

— Сдвиг сроков по 20 объектам, 17 из них — спортивные сооружения. Это привело к тому, что тестовые мероприятия передвинуты на октябрь 2018-го и февраль 2019 года, — заметил президент. — Ничего хорошего здесь нет, это значит, что и спортсмены не смогут вовремя осваивать эти сооружения, хотя они дома у нас будут соревноваться, и это означает, что сами сооружения нужно еще опробовать.

Президент также подчеркнул, что в таких ситуациях дело часто в нехватке финансирования, однако в данном случае оно ведется в полном объеме.

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс заверил главу государства, что отставание по ряду объектов уйдет, для этого уже была проведена смена подрядчика.

Российский лидер заметил, что последний год подготовки такого уровня соревнований самый сложный, и призвал всех подойти к работе ответственно и профессионально.

— От всех, кто здесь находится, зависит качество и своевременность подготовки. Нужно иметь в виду, мы с вами это хорошо знаем, что на завершающих этапах всегда сложнее всего. Только не нужно себя успокаивать и говорить, что у нас всё в порядке. Нужно иметь в виду, что завершающий этап самый сложный, поэтому здесь нужно сконцентрировать свое внимание, усилия, организованность и взаимодействие, очень на это рассчитываю, — подчеркнул глава государства.

Зимняя Универсиада-2019 — всемирные международные студенческо-молодежные соревнования, проведение которых запланировано со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Ранее зимние универсиады в России не проводились.