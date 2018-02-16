«Зеленый пояс» появится вокруг Красноярска

«Зеленый пояс» планируют создать вокруг Красноярска. Депутаты Заксобрания края одобрили проект и в ближайшее время его вынесут на обсуждение на сессии Заксобрания, сообщает пресс-служба парламента Красноярского края.

На территории «зеленого пояса» будет запрещена любая хозяйственная деятельность, но для создания лесопаркового пояса представительный орган власти должен будет утвердить проект. Границы «зеленого пояса» должно будет определить правительство края, на решение данного вопроса будет отведено 180 дней, сообщает Сибирское агентство новостей.

Организация зеленых зон вокруг городов проводится во всех регионах России. Соответствующий закон подписал в июле 2016 года президент России Владимир Путин. В территорию «зеленого пояса» входят леса, реки, водоохранные зоны и прочие объекты. На территории любого такого пояса любая строительная или хозяйственная деятельность запрещена.