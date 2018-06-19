В пожарах стало гибнуть вдвое меньше леса

Площадь сгоревших лесов уменьшилась вдвое в 2017 году. Пожары стали тушить с помощью искусственного вызывания осадков и проведения взрывных работ. Кроме того, все регионы подключились к системе спутникового мониторинга, поэтому на возгорание смогли реагировать в первые сутки. В Минприроды планируют улучшить показатели прошлого года и в нынешнем. Эксперты считают, что для этого необходимо полностью исключить профилактическое выжигание травы и объединить инспекторов разных служб в одну.

В 2017 году средняя площадь одного лесного пожара сократилась в 1,6 раза по сравнению предыдущим годом. Общая площадь всех возгораний при этом снизилась вдвое, до 1,4 млн га. Всего в 2017-м зафиксировали 9,8 тыс. лесных пожаров. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе Минприроды, с которыми ознакомились «Известия».

Основной причиной возгорания в министерстве назвали деятельность человека (64% случаев), а не природные явления. Чаще всего лесные пожары наблюдаются в Бурятии, Якутии, Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, отметили в Минприроды.

В ведомстве считают, что площадь возгораний сократилась после того, как в 2017 году Рослесхоз стал применять новые методы тушения: искусственное вызывание осадков и проведение взрывных работ. В нынешнем году эти методы продолжат использовать, указано в докладе Минприроды.

— Кроме того, благодаря новым спутниковым системам мониторинга удается обнаружить пожар в первые сутки возгорания. Также в 2017 году за возгорания отвечали все регионы самостоятельно, а не централизованно в министерстве, поэтому удалось оперативнее реагировать, — пояснили «Известиям» в ведомстве.

Как писали «Известия», с помощью взрывов с пожарами в труднодоступных местах также борются в США. В нашей стране около 30 лет «взрывной» способ не использовался, и за это время очень изменились взрывные средства. С 30-х годов прошлого века для этих целей применялся динамит, потом — тротил, а сейчас — детонирующий шнур. Для искусственного вызывания дождей используются пиропатроны с реагентами.

В Минприроды добавили, что рассчитывают улучшить показатели прошлого года в 2018-м. Для этого в нынешнем году на охрану лесов от пожаров в ведомстве выделили 5,9 млрд рублей, из них на тушение — 1,2 млрд рублей.

В 2017 году размер ущерба от лесных пожаров составил 21,5 млрд рублей, уточнили в Авиалесоохране. На начало июня 2018 года ущерб от лесных пожаров составил более 5 млрд рублей, рассказали в службе.

Природные пожары уже начали бушевать в Сибири и на Дальнем Востоке. В мае глава Рослесхоза Иван Валентик заявлял, что «в 2018 году лесные пожары начались с нехорошим ­опережением показателей прошлого года». Первые пожары были зафиксированы еще в январе из-за быстрого схода снега.

В Рослесхозе считают, что на ситуацию с распространением пожаров влияет комплекс факторов.

— Сюда необходимо отнести погодные условия (жаркая погода и высокая ветровая нагрузка), недостаточный уровень мониторинга за лесными массивами и недостаточное привлечение сил и средств пожаротушения, — пояснили в агентстве.

За последние годы наблюдается увеличение количества пожаров из-за выжигания сухой травы на полях перед посевом, добавили в Рослесхозе.

— В лесостепной зоне профилактические отжиги могут привести к тому, что огонь остается в сухих остатках, в кочках. Когда поднимается ветер, огонь начинает раздуваться и распространяться по территории, — пояснил директор Амурского филиала WWF Петр Осипов.

За пал травы как за нарушение требований противопожарной безопасности можно оштрафовать гражданина по ст. 20.4 КоАП (до 3 тыс. рублей для физлиц), однако обнаружить правонарушителя весьма проблематично.

Также возгорания происходят из-за неготовности регионов к возможным пожарам и проблем с ранним обнаружением очагов, считает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев.

— В качестве решения активисты ОНФ предложили наделить инспекторов лесного надзора, охотнадзора, рыбнадзора общими перекрестными полномочиями и увеличить число беспилотников для наблюдения. Это позволило бы безболезненно для бюджета расширить штат и повысить эффективность защиты окружающей среды, — добавил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что в России появилась новая рабочая специальность — лесной пожарный. Соответствующий профстандарт уже зарегистрировал Минюст. Новые специалисты должны не только уметь тушить пожары, но и иметь навыки поисковиков, спасателей, психологов, организаторов и специалистов по коммуникациям, а также знать, как действовать при укусах змей и ядовитых насекомых.