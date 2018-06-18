Лесные пожары потушат штрафами

За невыполнение плановых мероприятий по профилактике и тушению лесных пожаров будут штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. Это предусмотрено проектом поправок в КоАП, одобренным правительством. Документ, с которым ознакомились «Известия», включает штрафы для предпринимателей, юридических и должностных лиц. Однако, по мнению экспертов, санкции принесут эффект только после четкого разграничения ответственности и обязательств.

Проект изменений в КоАП разработан Минюстом по поручению президента. Предлагается добавить в кодекс новую статью 8.32.3, которая вводит систему штрафов за невыполнение сводных планов предотвращения и тушения лесных пожаров. Для должностных лиц они составят от 15 до 25 тыс. рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 150 до 250 тыс. рублей. Если правонарушение совершено в условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации, штраф будет повышенным — до 40, 70 и 300 тыс. рублей соответственно.

Сводные планы, о выполнении которых идет речь, ежегодно утверждаются губернаторами. В них содержится характеристика лесов на территории региона, сведения о классе их природной пожарной опасности и информация обо всех субъектах, которые должны участвовать в предотвращении и тушении пожаров. Это региональные подразделения МЧС, МВД, Минобороны, Минприроды, лесничества и лесопарки, национальные парки и заповедники. Во время крупных пожаров могут дополнительно привлекаться юрлица — арендаторы лесных участков и собственники расположенных там зданий и сооружений. Как правило, на территории работают компании, занятые заготовкой и переработкой древесины, охотничьей, рекреационной или научно-исследовательской деятельностью. В сводном плане указывается количество работников этих компаний, техники и оборудования, которое можно использовать для тушения.

Также подробно описываются меры по охране граничащих с лесами участков и противопожарному обустройству расположенных на них населенных пунктов. Собственники и пользователи прилегающих к лесу земель (например, крестьянские и фермерские хозяйства) обязаны обеспечить противопожарный барьер — полосу шириной не меньше 10 м, на которой не должно быть сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов. В каждом регионе должен быть создан реестр собственников таких земель.

Но в целом ряде регионов утвержденные губернаторами планы остаются на бумаге. Например, в 2017 году в Забайкальском крае фактически в борьбе с огнем участвовало меньше половины сил, заявленных в сводном плане, а в Иркутской — всего четверть, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В результате снижается оперативность тушения пожаров и увеличиваются площади горения.

Предложение штрафовать за невыполнение обязанностей по профилактике лесных пожаров — хорошая превентивная мера, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).

— Мы нередко видим, что на местном уровне заключаются контракты на выполнение тех или иных противопожарных работ, но на деле никаких мероприятий не проводится. Между тем лесные пожары гораздо проще предотвратить, чем потушить. Часто огонь переходит на расположенные рядом населенные пункты, в результате выгорают огромные площади, наносится колоссальный ущерб и людям, и экологии, — отметил он.

По мнению депутата, санкции заставят ответственных за противопожарную профилактику серьезнее относиться к своим обязанностям, что в дальнейшем снизит количество возгораний.

Меры будут работать только в условиях предельно прозрачных требований, полагает член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, президент Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин. По его мнению, при действующей системе организации профилактических мероприятий нельзя наказывать за их невыполнение, так как отсутствует четкий перечень обязанностей и не установлено, кто может нести ответственность, а кто — нет. В результате ответственными за пожарную безопасность зачастую назначают дворников, а санкции применяются по усмотрению проверяющего, что предполагает возможность торга и коррупции, считает Сергей Серегин. Эксперт добавил, что система пожарной безопасности должна быть выстроена так же четко, как ПДД.

Как ожидается, проект поправок в КоАП будет внесен в Госдуму в ближайшее время.