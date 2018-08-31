Более 100 га погибших лесов выявили в Псковской области

Специалисты филиала ФБУ «Рослесзащита» — «Центр защиты леса Новгородской области» — провели выборочные наземные наблюдения в Себежском лесничестве Псковской области. Им удалось выявить более 100 га погибших и поврежденных лесов.

Как сообщили в ведомстве, специалисты провели работу в лесных насаждениях, которые были повреждены сильными ветрами за это лето. Наиболее пострадавшими признали участки, расположенные в сырых типах лесорастительных условий, а также примыкающие к ним елово-березово-осиные насаждения. Об этом пишет Псковская Лента Новостей.

Как рассказал директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов, собранную информацию внесли в реестры государственного лесопатологического мониторинга. Ни основании этих данных планируется провести специальные лесопатологические обследования, по результатам которых будет утвержден вид и объем необходимых работ по оздоровлению леса.