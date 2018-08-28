Прямой эфир

В Тамбове предлагают вместо цветов дарить учителям деревья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологическое движение ЭКА в Тамбове запустило акцию «Лес вместо букета» накануне Дня знаний. В рамках акции предлагается подарить преподавателю дерево вместо цветочного букета.

Акция «Лес вместо букета» проходит в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов. На сайте мероприятия предлагается выбрать деревья для подарка, после чего необходимо внести взнос на их посадку. После того как выбранные деревья будут высажены сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

Деревья будут высажены силами волонтеров уже этой осенью, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Как рассказала директор движения ЭКА Елена Горохова, ежегодно в России к 1 сентября продаются более 10 млн букетов, которые через несколько дней после праздника выбрасываются. Подаренный лес вместо букета будет расти вместе с учениками и станет символом развития, мудрости и доброты.

Акция «Лес вместо букета» прошла в первый раз в 2017 году. Тогда удалось собрать средства на посадку 2 тыс. деревьев. Их высадили в Новосибирской и Пензенской областях, а также в Удмуртской Республике на месте выгоревших лесных территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нижегородская область вошла в десятку лидеров по темпам лесовосстановления
Пустыри в Волгограде отдадут под высадку лесов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017