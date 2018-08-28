В Тамбове предлагают вместо цветов дарить учителям деревья

Экологическое движение ЭКА в Тамбове запустило акцию «Лес вместо букета» накануне Дня знаний. В рамках акции предлагается подарить преподавателю дерево вместо цветочного букета.

Акция «Лес вместо букета» проходит в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов. На сайте мероприятия предлагается выбрать деревья для подарка, после чего необходимо внести взнос на их посадку. После того как выбранные деревья будут высажены сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

Деревья будут высажены силами волонтеров уже этой осенью, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Как рассказала директор движения ЭКА Елена Горохова, ежегодно в России к 1 сентября продаются более 10 млн букетов, которые через несколько дней после праздника выбрасываются. Подаренный лес вместо букета будет расти вместе с учениками и станет символом развития, мудрости и доброты.

Акция «Лес вместо букета» прошла в первый раз в 2017 году. Тогда удалось собрать средства на посадку 2 тыс. деревьев. Их высадили в Новосибирской и Пензенской областях, а также в Удмуртской Республике на месте выгоревших лесных территорий.