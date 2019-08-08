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Ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

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Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, каких людей чаще всего кусают комары. Их выводы опубликованы на сайте университета 7 августа.

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Как показали многочисленные исследования, наиболее привлекательным для комаров являются обладатели I группы крови. Так, эти кровососущие насекомые садятся на кожу людей с I группой в два раза чаще, чем со II группой.

Также на «вкусовые предпочтения» комаров может влиять температура тела, активное поверхностное кровообращения, запахи и уровень метаболизма. Последний отвечает за производство углекислого газа, который насекомые используют как средство определения источника пищи.

Помимо этого, специалисты уверяют, что комар скорее предпочтет взрослого человека, беременную женщину, полного человека, а также того, кто занят физическим трудом.

На сегодняшний день самым эффективным средством борьбы с комарами являются ультразвуковые приборы. Также для отпугивания может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и ваниль, разбавленная в воде.

Ранее, в июле, врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека представляют средства для отпугивания комаров. Оказалось, что они могут вызвать аллергические реакции, кожные раздражения, а в некоторых случаях даже ожоги.

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