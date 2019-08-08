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Хабаровская пенсионерка сутки отпугивала медведя рыком

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Фото: ТАСС/DPA/Lino Mirgeler
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Пенсионерка из Хабаровского края простояла в трясине около полутора суток, отпугивая рыком медведя, сообщили в добровольческом поисковом отряде «Лига Спас» в четверг, 8 августа.

По словам представителя организации, женщина 1936 года рождения отправилась в лес за грибами в 9.00 5 августа (2.00 мск). Спустя какое-то время волонтеры начали искать ее по просьбе родственников и обнаружили лишь в ночь на 7 августа, стоящей по пояс в топи. Пенсионерка рычала, а в 20 м от нее бродил медведь.

«Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, всё время спит», — приводит слова волонтера «РИА Новости».

В поисковом отряде предположили, что скорее всего всё это время за исключением пары часов пенсионерка простояла в трясине.

Ранее в июле сибирские ученые назвали способы уберечься от нападения медведя. Среди них — ходить в лес без собаки и издавать как можно больше шума.

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