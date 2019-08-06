Появилось видео спасения застрявшего в бочке белого медведя

Сотрудники зоопарка в Перми спасли белого медведя, который играл с пластиковой бочкой и застрял. Видео спецоперации по вызволению хищника из плена во вторник, 6 августа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как медведь неосторожно играл с синей пластиковой бочкой и в итоге не смог из нее выбраться. Это вскоре заметили работники зоопарка и с помощью палки с крюком помогли косолапому освободиться. После этого медведь продолжил развлекаться в бассейне, но уже без бочки.

23 мая уссурийские пожарные спасли котенка, застрявшего в стене колодца. Местные жители слышали его писк в течение нескольких дней, но сами не смогли его достать.