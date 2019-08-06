Прямой эфир

Появилось видео спасения застрявшего в бочке белого медведя

0
Фото: Стоп-кадр видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники зоопарка в Перми спасли белого медведя, который играл с пластиковой бочкой и застрял. Видео спецоперации по вызволению хищника из плена во вторник, 6 августа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как медведь неосторожно играл с синей пластиковой бочкой и в итоге не смог из нее выбраться. Это вскоре заметили работники зоопарка и с помощью палки с крюком помогли косолапому освободиться. После этого медведь продолжил развлекаться в бассейне, но уже без бочки.

23 мая уссурийские пожарные спасли котенка, застрявшего в стене колодца. Местные жители слышали его писк в течение нескольких дней, но сами не смогли его достать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оренбургская медведица попыталась сбежать по пути в Ингушетию
На побережье Камчатки засняли «знакомство» кита и медведей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017