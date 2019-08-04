На побережье Камчатки засняли «знакомство» кита и медведей

Нельзя так просто проплыть мимо, не поздоровавшись с друзьями. На побережье Камчатки к веселым играм медведей присоединился кит. Животное приблизилось к берегу и поприветствовало косолапых. Краснокнижные серые киты приходят к Камчатке каждый год, здесь находятся их кормовые районы.