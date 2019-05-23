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Пожарные спасли рыжего котенка из колодца в Уссурийске

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Пожарные в Уссурийске спасли жизнь маленького котенка, застрявшего в стене колодца. Детеныш несколько дней пищал на улице Воложенина поселка Тимирязевский. Местным жителям не удалось вытащить беднягу, так как стена была замурована, и было непонятно, как он мог там оказаться, сообщает ИА UssurMedia.

С помощью лома пожарные сломали часть стены, откуда раздавался писк, и извлекли рыжего котенка. Выжившего сразу передали в руки живущей неподалеку женщине, которая решила оставить его себе.

В апреле губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС, которые спасли двух котов из горящей квартиры и позже сделали им искусственное дыхание. Он вручил благодарственные письма шестерым сотрудникам магаданской пожарной части №20 — Леониду Алексееву, Владимиру Семибокову, Андрею Бондаренко, Андрею Грицаеву и Михаилу Грудинину.

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