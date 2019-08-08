Полуживой товар: куда попадают жертвы контрабандистов

Колумбия находится на втором месте по биоразнообразию после Бразилии. Здесь насчитывается более 55 тыс. видов флоры и фауны, из которых более 9 тыс. — эндемики. Контрабанда животных — прибыльный бизнес, обороты которого достигают $17 млн в год и занимают четвертое место по объему среди криминальных индустрий, после торговли наркотиками, оружием и людьми. Животных, изъятых у контрабандистов, отправляют в приют Санта Крус города Сан-Антонио. Здесь же содержатся пострадавшие от жестокого обращения питомцы цирков и зверинцев, обладатели ценного меха или дорогой кожи. Енот-ракоед был изъят у нелегальных торговцев живым товаром