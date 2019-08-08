Полуживой товар: куда попадают жертвы контрабандистов

Колумбия находится на втором месте по биоразнообразию после Бразилии. Здесь насчитывается более 55 тыс. видов флоры и фауны, из которых более 9 тыс. — эндемики. Контрабанда животных — прибыльный бизнес, обороты которого достигают $17 млн в год и занимают четвертое место по объему среди криминальных индустрий, после торговли наркотиками, оружием и людьми. Животных, изъятых у контрабандистов, отправляют в приют Санта Крус города Сан-Антонио. Здесь же содержатся пострадавшие от жестокого обращения питомцы цирков и зверинцев, обладатели ценного меха или дорогой кожи. Енот-ракоед был изъят у нелегальных торговцев живым товаром
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Крокодиловому кайману грозила незавидная участь — стать чьими-то туфлями, сумкой или кошельком
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Очкового медведя отобрали у хозяина, который жестоко с ним обращался, держа на своей ферме закованным в цепи
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Бурого медведя забрали из цирка, где над ним издевались и держали в клетке
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Лев также жертва жестоких дрессировщиков
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Сине-желтый ара — бывшая добыча контрабандистов
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Буроголовая коата попала в приют из цирка
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
В Боливии разрешена охота на ягуара ради трофеев, несмотря на то что животное занесено в международную Красную книгу. На значительной части ареала своего обитания хищник практически истреблен, его убивают ради ценной шкуры
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Павлина пытались нелегальным способом вывезти за границу
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Миниатюрные капуцины — очень ходовой товар, поэтому, накачав наркотиками, их перевозят через границу десятками
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Охота на черного ягуара в Боливии также разрешена, а его темная бархатная шкура, на которой проступают черные пятна, выглядит очень экзотично и особенно привлекательна для покупателей
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
Пострадавшим от жестокого обращения животным оказывают необходимую ветеринарную помощь
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Juancho Torres
В Санта Крус для каждого питомца разрабатывают персональное меню, пытаясь излечить от перенесенного стресса
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