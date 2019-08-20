Ученый объяснил снижение численности комаров в Москве

Энтомолог и пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, чем вызвано снижение количества комаров в Москве, на которое обратили внимание жители столицы.

«Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней. При высокой влажности и продолжительных дождях комары снижают свою летную активность», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 20 августа.

Также комары не способны противостоять сильным ветрам, добавил специалист.

Ранее в августе ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары. Оказалось, что это обладатели I группы крови.