Прямой эфир

На Алтае обнаружили новый вид пауков

0
Фото: katunskiy.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый для науки вид пауков обнаружили ученые Алтайского государственного университета в ходе научной экспедиции зоологов на Мультинском участке Катунского заповедника. Об этом сообщается на сайте заповедника 8 августа.

Нашествие чужих: жуки-вторженцы из других стран вредят экосистеме
Российские ученые составили справочник особо опасных для местной флоры и фауны насекомых

Неизвестный ранее вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки). Членистоногие этого рода обитают только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Порядка 2/3 видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах, но пауки этого нового вида живут на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из известного науке рода.

«Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной», — приводит телеканал «360» слова экспертов.

Выяснилось, что новый вид пауков-волков очень пуглив: его представители при появлении людей сразу забивались в щели между камнями. Несмотря на это, зоологам удалось забрать несколько особей для исследования, и к кону 2019 года новый вид паукообразных может появиться в коллекции Катунского заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британскому актеру грозит ампутация из-за укуса паука
В московской квартире пенсионерку укусил смертельно опасный паук

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017