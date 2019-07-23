Британскому актеру грозит ампутация из-за укуса паука

Британскому актеру Мэтью Филлипсу может понадобиться ампутация ноги из-за укуса ядовитого паука. Об этом сообщает портал Manchester Evening News.

Мужчина был в Лас-Вегасе, когда с ним произошел этот несчастный случай. Из-за проблемы с нервом, возникшей в результате сахарного диабета, актер не понял, что его кто-то укусил. Однако позже на ноге образовался сильный отек, и она стала темнеть.

Когда мужчина обратился к врачам, его нога уже была поражена язвой. Филлипсу провели срочную операцию, но из-за диабета пришлось отказаться от обезболивающего. Сейчас врачи борются за то, чтобы в ране не развилась инфекция.

Предположительно, мужчину укусил коричневый паук-отшельник.

22 июля сообщалось, что в Челябинской области мужчина погиб от укуса гадюки.