Нашествие змей на южном Урале попало на видео

Огромный клубок змей, греющихся на солнце, заметили местные жители в городе Сим Челябинской области.

Пресмыкающихся сняли на видео недалеко от железнодорожной станции Симской, пишет газета «Стальная искра».

Отмечается, что такая активность змей связана с ранней и достаточно жаркой весной. Качество видео не позволяет определить, к какому виду относятся рептилии.

Как уточняет издание, на Южном Урале встречаются следующие виды змей: уж, гадюка, медянка и полоз. Из них для людей опасна только гадюка.

В конце апреля москвичей призвали быть осторожными в столичных парках в связи враждебным поведением змей.