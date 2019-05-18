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Нашествие змей на южном Урале попало на видео

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Фото: скриншот видео
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Огромный клубок змей, греющихся на солнце, заметили местные жители в городе Сим Челябинской области.

Пресмыкающихся сняли на видео недалеко от железнодорожной станции Симской, пишет газета «Стальная искра».

Отмечается, что такая активность змей связана с ранней и достаточно жаркой весной. Качество видео не позволяет определить, к какому виду относятся рептилии.

Как уточняет издание, на Южном Урале встречаются следующие виды змей: уж, гадюка, медянка и полоз. Из них для людей опасна только гадюка.

В конце апреля москвичей призвали быть осторожными в столичных парках в связи враждебным поведением змей.

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