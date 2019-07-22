В Челябинской области мужчина погиб от укуса гадюки

Житель Челябинской области умер от укуса гадюки. Об этом 22 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Погибший Эдуард Боровиков выгуливал своего коня в момент, когда на него напала змея. Он сразу же позвонил в скорую, и спустя 40 минут врачи отвезли его в реанимацию. Однако мужчина так и не получил противоядие.

По словам родственников, Боровиков даже убил пресмыкающееся, чтобы уже в больнице ему изготовил противоядие, однако врачи так и не предприняли никаких действий. Сыворотку привезли лишь в день похорон.

«В больнице ждал часов шесть, врачи ничего не говорили, никакую помощь не оказали», — рассказали друзья погибшего мужчины.

В свою очередь, в центральной больнице заявили, что в области вовсе нет противогадючной сыворотки.

7 июня сообщалось, что в Карелии гадюка укусила ребенка недалеко от детской площадки.