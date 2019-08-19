В партиях риса из Вьетнама нашли опасных насекомых

Сотрудники Россельхознадзора в Санкт-Петербурге нашли в двух крупных партиях риса из Вьетнама опасное насекомое — многоядную муху-горбатку. Об этом сообщается на сайте ведомства 19 августа.

Насекомых обнаружили на упаковке и на внутренней части контейнеров, в которых находилась продукция. Экспертиза подтвердила наличие мух. Таким образом, зараженными оказались 440 т риса.

Собственник продукции должен был вернуть товар, обеззаразить его, либо уничтожить, но так и не уведомил ведомство о принятом решении в срок. В связи с этим Россельхознадзор запретил ввоз зараженного груза.

Многоядная муха-горбатка является крайне опасным карантинным вредным насекомым, которого нет на территории Евразийского Экономического Союза. Вредитель является распространителем опасных для человека болезней.

В конце июле фитосанитарный контроль не прошли косточковые и семечковые культуры из Китая. С 10 августа ввоз из этой страны в Россию нектаринов, персиков, слив, абрикосов, черешни, вишни, груш, яблок, алычи и айвы запрещен.