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Карту пасек создадут в Удмуртии после массовой гибели пчел

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Пчеловоды в Удмуртии получат поддержку после массовой гибели насекомых в республике. Власти внесут дополнения в региональный закон, где урегулируют права и возможности производителей меда.

По данным министерства сельского хозяйства, длительное время отрасль пчеловодства не получала должного внимания. В ближайшее время власти намерены внести поправки в региональный закон насчет прав и обязанностей пчеловодов и сельхозпроизводителей. Кроме того, будет составлена карта пасек Удмуртии. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всего в Удмуртии насчитывают порядка 60 тыс. пчелосемей. Из них 2,7 тыс. пчелосемей содержатся на сельскохозяйственных предприятиях. После обработки полей ядохимикатами пострадали 213 пасек, погибли 59 пчелосемей. Некоторые насекомые также могут не пережить зиму из-за нехватки кормов.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пасечники получили компенсации в сумме более 9 млн рублей после массовой гибели пчел. За одну погибшую пчелосемью выплачивают до 3,5 тыс. рублей.

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