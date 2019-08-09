Гибель пчел собираются предотвратить в Калужской области

В Калужской области организована системная работа по предотвращению гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Министерство сельского хозяйства региона проводит профилактическую работу с владельцами пасек и сельскохозяйственных организаций. Им рекомендовано устанавливать ульи в лесных массивах, на расстоянии не ближе 300 м от земель сельскохозяйственного назначения, пишет газета «Весть».

30 июля в Минсльхозе РФ назвали возможные причины массовой гибели пчел. Она может быть связана с распространением вредителей из-за ранней весны и с их устойчивостью к инсектицидам.

В более чем десяти российских областях в июне и июле зафиксирована массовая гибель пчел. 26 июля массовую гибель пчел зафиксировали в ряде районов Томской области, а в начале лета — в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

19 июля президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в некоторых регионах.