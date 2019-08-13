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Пасечники Липецкой области получили 9 млн рублей компенсации за гибель пчел

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В Липецкой области пасечникам начали выплачивать компенсации за гибель пчел от пестицидов. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Помощь оказана 97 пчеловодам. Общая сумма компенсаций составила более 9 млн рублей. Согласно второму распоряжению областной администрации, еще 28 пасечников до конца недели получат выплаты на общую сумму 1,2 млн рублей.

Государственную поддержку получают пасечники Добровского, Добринского, Воловского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов. За одну погибшую пчелосемью им выплачивают от 3150 до 3500 рублей в зависимости от процента гибели насекомых, уточняет GOROD48.

Всего в управление сельского хозяйства региона поступили акты о гибели более 3 тыс. пчелосемей. Выплаты производятся за те погибшие пчелосемьи, которые не состояли на учете.

Врио губернатора региона Игорь Артамонов отмечает, что Липецкая область — один из немногих субъектов, которые уже приступили к выплатам компенсаций.

В более чем десяти российских областях в июне и июле зафиксирована массовая гибель пчел. 26 июля массовую гибель пчел зафиксировали в ряде районов Томской области, а в начале лета — в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае.

19 июля президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в некоторых регионах.

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