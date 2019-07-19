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Массовая гибель пчел может обернуться неурожаем в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в ряде регионов, рассказал «Известиям» президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

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Всего, по информации Минсельхоза, погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах. До 30 июля министерство планирует завершить анализ ситуации, на основе которого будут разработаны предложения по ее решению.

«Вопрос о компенсации вреда, причиненного имуществу граждан в результате нарушения законодательства в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, может быть решен в судебном порядке», — добавили в пресс-службе ведомства.

В АКОРТе «Известиям» сказали, что гибель пчел может привести уже в ближайшем будущем к заметному снижению урожая сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые. А результат любого неурожая — это повышение цен из-за дополнительных расходов на логистику и импортные закупки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пчелы против яда: массовая гибель насекомых способна обернуться неурожаем

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