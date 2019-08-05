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Компенсации выплатят пострадавшим пчеловодам в Липецкой области

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В Липецкой области подписано распоряжение, согласно которому более 9 млн рублей будет выделено из резервного фонда администрации региона пчеловодам, в чьих хозяйствах произошла гибель пчелиных семей.

Решение не окончательное, проверка документов продолжается. По ее итогам будет подготовлено еще одно распоряжение о компенсациях, добавляет Lipetskmedia. Такие выплаты не предусмотрены законодательством РФ, однако в Липецкой области государственную поддержку получат пчеловоды из Воловского, Добровского, Добринского, Лебедянского, Липецкого и Чаплыгинского районов.

26 июля массовую гибель пчел зафиксировали в ряде районов Томской области, а в начале лета — в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. 19 июля президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов заявил, что это может привести к дефициту меда в некоторых регионах.

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