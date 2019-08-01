Прямой эфир

Массовая гибель пчел зафиксирована в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аграрии в Ростовской области сообщают о массовой гибели пчел. Численность насекомых на некоторых пасеках сократилась на 75%.

Обращения от пасечников массово поступают в Россельхознадзор. Только в Миллеровском района пострадали более 3 тыс. пчелосемей. Об этом сообщает RostovGazeta. По оценке специалистов, причиной гибели насекомых могло стать использование ядохимикатов на полях.

Ранее сообщалось, что массовая гибель пчел была зарегистрирована в ряде регионов России, в том числе Удмуртии, Саратовской, Курской, Липецкой, Брянской областях, в Алтайском крае. По данным Минсельхоза России и Федерального научного центра пчеловодства, ситуация может быть связана с ранним распространением вредителей на полях и их устойчивостью к инсектицидам. Применение одних и тех же действующих веществ вызвало устойчивость у вредителей, в связи с чем возникла необходимость использовать другие инсектициды, которые наиболее опасны для пчел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области массово гибнут пчелы
СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017