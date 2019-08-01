Массовая гибель пчел зафиксирована в Ростовской области

Аграрии в Ростовской области сообщают о массовой гибели пчел. Численность насекомых на некоторых пасеках сократилась на 75%.

Обращения от пасечников массово поступают в Россельхознадзор. Только в Миллеровском района пострадали более 3 тыс. пчелосемей. Об этом сообщает RostovGazeta. По оценке специалистов, причиной гибели насекомых могло стать использование ядохимикатов на полях.

Ранее сообщалось, что массовая гибель пчел была зарегистрирована в ряде регионов России, в том числе Удмуртии, Саратовской, Курской, Липецкой, Брянской областях, в Алтайском крае. По данным Минсельхоза России и Федерального научного центра пчеловодства, ситуация может быть связана с ранним распространением вредителей на полях и их устойчивостью к инсектицидам. Применение одних и тех же действующих веществ вызвало устойчивость у вредителей, в связи с чем возникла необходимость использовать другие инсектициды, которые наиболее опасны для пчел.