В Краснодарском крае выявили несколько случаев лихорадки Западного Нила

Семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила выявлено в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка протекает с симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы.

Комары являются основным переносчиком вируса. Заражение происходит во время укуса.

«Наряду с основным, трансмиссивным, механизмом передачи вируса Западного Нила, имеются данные о передаче вируса с материнским молоком, при трансплантации органов, с донорской кровью, а также при внутриутробном и лабораторном заражении», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение ведомства.

На территории России вирус встречается на юге европейской части страны, на Дальнем Востоке и в Сибири.

4 августа в Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ). В центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан специальный офис связи, который будет следить за развитием ситуации.