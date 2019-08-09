Прямой эфир

В Краснодарском крае выявили несколько случаев лихорадки Западного Нила

0
Фото: TASS/DPA/picture alliance/Arco Images G/Sommer, A
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила выявлено в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка протекает с симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы.

Комары являются основным переносчиком вируса. Заражение происходит во время укуса.

«Наряду с основным, трансмиссивным, механизмом передачи вируса Западного Нила, имеются данные о передаче вируса с материнским молоком, при трансплантации органов, с донорской кровью, а также при внутриутробном и лабораторном заражении», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение ведомства.

На территории России вирус встречается на юге европейской части страны, на Дальнем Востоке и в Сибири.

4 августа в Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ). В центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан специальный офис связи, который будет следить за развитием ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врачи напомнили о риске заразиться гепатитом в салонах красоты
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017