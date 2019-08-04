Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии

В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, The Japan Times со ссылкой на японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

По данным издания, 70-летняя женщина, проживающая в префектуре Сайтама, недавно посещала Демократическую Республику Конго (ДРК). Ее доставили в одну из больниц Токио с температурой около 39 градусов.

Медики в настоящий момент проводят все необходимые тесты. Наличие или отсутствие Эболы, как отмечает ТАСС, пока подтвердить не удалось. В центре управления кризисными ситуациями при канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ был создан специальный офис связи, который будет следить за развитием ситуации.

Эбола передается людям от диких животных, после чего от человека к человеку. Симптомами заболевания является внезапная лихорадка, головная боль, мышечные боли, боль в горле, после чего следуют диарея, рвота, сыпь, нарушение функций печени и почек, а в некоторых случаях — внешние и внутренние кровотечения.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК летом 2018 года. По данным Всемирной организации здравоохранения на 14 июля, в этой стране зарегистрировано 2489 случаев заболевания, в том числе 1665 с летальным исходом.

Крупнейшая эпидемия Эболы была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014–2015 годах. Вирус унес жизни более 11 тыс. человек, заболели в общей сложности свыше 28 тыс. человек. Летальность составляла от 25% до 90%.