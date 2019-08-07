Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год

Вспышка лихорадки денге, унесшей в этом году на Филиппинах 622 человека, привела к объявлению в стране национальной эпидемии. Об этом в среду, 7 августа, сообщило агентство «Интерфакс».

Отмечается, что с начала года по 20 июля было зарегистрировано более 146 тыс. случаев лихорадки.

Только за неделю с 14 по 20 июля медики зафиксировали 10 502 случая заболевания, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лихорадку денге переносят комары Aedes aegypti. Вирусная инфекция проявляется через 5–7 дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли. При геморрагической форме летальность составляет около 50%.

В январе сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.