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Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год

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Фото: Depositphotos
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Вспышка лихорадки денге, унесшей в этом году на Филиппинах 622 человека, привела к объявлению в стране национальной эпидемии. Об этом в среду, 7 августа, сообщило агентство «Интерфакс».

Отмечается, что с начала года по 20 июля было зарегистрировано более 146 тыс. случаев лихорадки.

Только за неделю с 14 по 20 июля медики зафиксировали 10 502 случая заболевания, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лихорадку денге переносят комары Aedes aegypti. Вирусная инфекция проявляется через 5–7 дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли. При геморрагической форме летальность составляет около 50%.

В январе сообщалось, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.

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