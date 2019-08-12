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Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.

Наиболее высокие риски возникают в случае использования экспресс-кредитов. Решение об их выдаче банк принимает почти сразу, довольствуясь минимумом информации о заемщике. У таких кредитов самые высокие процентные ставки, в результате чего за товар можно заплатить гораздо больше.

Роспотребнадзор отметил, что кредиты в иностранной валюте имеют гораздо более низкие процентные ставки, чем рублевые, но граждане, получающие зарплату в рублях, рискуют не единожды столкнуться с курсовыми колебаниями.

Кроме того, потребителей предупредили об опасности плавающей ставки — в таких случаях проценты по кредиту будут ниже, но если финансовая система окажется в кризисе, такая ставка может сильно увеличиться.

В списке опасных для заемщика параметров — кредиты, выдаваемые под залог приобретаемой недвижимости или автомобиля. Кредиты, выдаваемые без залога, называются кредитами на неотложные нужды, или потребительскими. Они выдаются на меньший срок и под более высокие ставки.

Также в службе напомнили о картах с овердрафтом и кредитных картах: формально они разные, но для потребителя и те, и другие позволяют тратить больше денег, чем имеется. Зачисленные на счет средства направляются на погашение овердрафта, но при этом в случае просрочки деньги идут сначала на уплату комиссии, а лишь затем на погашение основной суммы долга. Роспотребнадзор добавил, что банки часто предоставляют льготный период, в течение которого проценты за кредит не начисляются — и этим можно выгодно воспользоваться.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре дали рекомендации по детскому питанию и рассказали о норме потребления сахара детьми.

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