Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок

Эксперты из Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно есть дыню. Советы были опубликованы 6 августа на сайте ведомства.

В первую очередь перед употреблением дыню нужно вымыть теплой водой с мылом, поскольку на всей ее поверхности присутствуют токсины.

Разрезанную дыню не следует хранить при комнатной температуре — только в холодильнике.

Также эксперты отметили, что дыня довольно тяжелый для пищеварения продукт. Поэтому ее не стоит есть на голодный желудок, а также сочетать с холодной водой.

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка» — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что дыню не рекомендуется употреблять людям, страдающим язвенной болезнью желудка, сахарным диабетом, беременным или кормящим женщинам.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни.