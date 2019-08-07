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Роспотребнадзор рекомендовал не употреблять дыню на голодный желудок

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Фото: Depositphotos
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Эксперты из Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно есть дыню. Советы были опубликованы 6 августа на сайте ведомства.

В первую очередь перед употреблением дыню нужно вымыть теплой водой с мылом, поскольку на всей ее поверхности присутствуют токсины.

Разрезанную дыню не следует хранить при комнатной температуре — только в холодильнике.

Также эксперты отметили, что дыня довольно тяжелый для пищеварения продукт. Поэтому ее не стоит есть на голодный желудок, а также сочетать с холодной водой.

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка» — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что дыню не рекомендуется употреблять людям, страдающим язвенной болезнью желудка, сахарным диабетом, беременным или кормящим женщинам.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни.

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