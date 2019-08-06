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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Роспотребнадзор дал покупателям советы по выбору дыни. Специалисты ведомства предостерегли россиян от покупки плодов на трассах или вдоль автомобильных дорог, так как фрукты хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы.

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По словам экспертов, при выборе дыни плод достаточно легонько хлопнуть рукой.

«Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, — нет», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что на кожуре дыни допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти дыни — предполагается, что именно на этом месте плод лежал на земле, поэтому кожура не получила своей порции солнца. Также специалисты рекомендуют взять дыню двумя руками и слегка сдавить.

«Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый», — отмечается в тексте.

Эксперты также добавили, что после нажатия на кожуре не должно оставаться следов от пальцев. Кроме того, у спелого плода легко соскребается кожица, а у незрелого будет немного глянцевая шкурка.

Перед употреблением дыню рекомендуется промыть под теплой водой с мылом, так как именно в кожуре дыни и на всей ее поверхности присутствуют токсины.

1 августа Роспотребнадзор рассказал о выборе арбуза. В частности, спелый арбуз должен иметь целостный покров, яркий окрас, твердую блестящую корку и желто-оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка должны быть сухими.

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