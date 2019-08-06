Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни
Роспотребнадзор дал покупателям советы по выбору дыни. Специалисты ведомства предостерегли россиян от покупки плодов на трассах или вдоль автомобильных дорог, так как фрукты хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы.
По словам экспертов, при выборе дыни плод достаточно легонько хлопнуть рукой.
«Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза, — нет», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что на кожуре дыни допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти дыни — предполагается, что именно на этом месте плод лежал на земле, поэтому кожура не получила своей порции солнца. Также специалисты рекомендуют взять дыню двумя руками и слегка сдавить.
«Хорошая дыня должна слегка пружинить, как гандбольный мяч. Если плод на ощупь напоминает твердый арбуз, он недоспелый», — отмечается в тексте.
Эксперты также добавили, что после нажатия на кожуре не должно оставаться следов от пальцев. Кроме того, у спелого плода легко соскребается кожица, а у незрелого будет немного глянцевая шкурка.
Перед употреблением дыню рекомендуется промыть под теплой водой с мылом, так как именно в кожуре дыни и на всей ее поверхности присутствуют токсины.
1 августа Роспотребнадзор рассказал о выборе арбуза. В частности, спелый арбуз должен иметь целостный покров, яркий окрас, твердую блестящую корку и желто-оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка должны быть сухими.