Эксперты рассказали о правильных местах для покупок арбузов

Специалисты дали рекомендации тем, кто собрался на рынок за арбузом. Главное — покупать ягоду не в палатках на обочинах дорог, а в проверенных местах. На кожуре не должно быть трещин, на боку — обязательно желтое пятно. После обеда арбузом лучше не увлекаться — по крайней мере не уплетать весь. Порция арбуза здорового человека — 750 г.