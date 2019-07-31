Врач рассказала о противопоказаниях при употреблении арбуза

Употребление арбузов хорошего качества в разумном количестве не должно вызывать побочных эффектов. Для обычного здорового человека нормой считается до 0,5 кг арбуза в день. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян.

Вес единоразовой порции рекомендуется сохранять в пределах 250–300 г.

Тем не менее проблемы могут возникнуть у тех, кто страдает некоторыми заболеваниями. По словам медика, осложнения могут возникнуть у людей с мочекаменной болезнью, нарушением оттока мочи, аденомой предстательной железы или имеющих послеоперационные спаечные процессы.

«Также желательно контролировать количество потребляемого арбуза при заболеваниях сердца, сопровождающихся задержкой жидкости и отеками, при колитах и расстройствах желудочно-кишечного тракта», — цитирует Саакян сайт aif.ru. Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.

При высоком уровне калия в крови или при наличии серьезной гиперкалиемии врач рекомендовала ограничить употребление бахчевых до одной чашки в день.

По словам Саакян, аллергические реакции на арбуз встречаются очень редко. В этом случае его надо исключить из рациона.

Продажи арбузов в Москве стартуют 3 августа.