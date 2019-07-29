Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что продажи арбузов в Москве стартуют 3 августа. Об этом 28 июля сообщило агентство «РИА Новости».

Отмечается, что в 2018 году бахчевые развалы размещались только в специальных местах, а несанкционированные точки закрывались по распоряжению властей.

Официальных пунктов продажи было около 240. В них можно было приобрести арбузы по 25–30 рублей за килограмм, а дыни — 60–80 рублей за килограмм.

17 июля в Роскачестве раскрыли секрет выбора самого сладкого арбуза.