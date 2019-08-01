Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза

В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода. Советы опубликованы на сайте ведомства 1 августа.

В первую очередь, стоит отказаться от покупки ягоды на необорудованных для продажи площадках, например, на обочинах дорог — такая продукция не проходит санитарную экспертизу, а за время нахождения на трассе впитывает тяжелые металлы от выхлопных газов.

Санкционированное место торговли огорожено и находится под навесом, сами арбузы хранятся на специальных стеллажах и накрыты тентом. У продавца должен быть на руках пакет документов — сертификат о качестве, медкнижка, информация о юрлице, вывеска с указанием времени работы, весы. Разрезать арбуз для пробы запрещено.

При покупке не стоит ориентироваться на размер — зрелые ягоды практически одинаковы по величине. Спелый арбуз имеет целостный покров, яркий окрас, твердую блестящую корку и желто-оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка должны быть сухими. При ударе ладонью ягода должна издавать вибрацию, при ударе согнутым пальцем — умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть может быть различных оттенков красного, но непременно сочной и сладкой, а семена — черного или коричневого цвета.

Перед употреблением арбуз нужно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанную ягоду следует хранить только в холодильнике.

О наличии в плоде нитритов скажут ярко-красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком, желтый цвет волокон и идеально гладкий срез, который у «правильного» арбуза будет искриться крупинками.

«Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей», — посоветовали в ведомстве.

В столице продажи арбузов начнутся 3 августа. В 2018 году официальных точек продаж в городе было более 230, а ягоды продавались за 25–30 рублей за килограмм.