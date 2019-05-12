Арбузный завал: чем заняться летом на берегах Волги

Удивительное природное разнообразие и богатая история всегда привлекали в Волгоградскую область множество туристов. Здесь насчитывается 200 солнечных дней в году, охотники за древностями найдут десятки археологических памятников, любители природы смогут полюбоваться на лотосы и диких мустангов, бальнеологический курорт предлагает уникальные целебные грязи, местные фермеры осваивают производство качотты и грюйера и открывают винодельни. Что посмотреть, попробовать и купить в путешествии по Волгограду и окрестностям — в материале «Известий».

волгоград Мемориальный комплекс «Мамаев курган» — памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Ответвление Шелкового пути

Волгоградская область имеет богатую историю и славится не только как место величайшей Сталинградской битвы, но и как интересная археологическая площадка. Памятники археологии в регионе занимают первое место по количеству — их около 26 тыс. Территория нынешнего Волгограда когда-то была покрыта поселениями эпохи бронзы и цепочками курганов. Северная окраина города была местом обитания первобытных людей более 100 тыс. лет назад.

Открытая стоянка древнего человека Сухая Мечетка разместилась на площади в 650 кв. м. Здесь археологи обнаружили пятна от очагов, использовавшихся древними людьми, а также кости сайги и мамонта. На стоянке найдено 365 каменных орудий труда — это одна из самых больших коллекций мустьерской эпохи в Восточной Европе.

В междуречье Волги и Дона — более 300 савроматских погребений, где вместе с останками людей находились железные мечи, копья и бронзовые наконечники стрел. В женских погребениях найдены уникальные предметы — конная сбруя и вооружения . Это подтвердило предположение Геродота, что савроматы произошли от союза скифов и амазонок. Наиболее известные археологические памятники этого периода — погребения около сел Винновка и Бекетовка близ Волгограда.

На южных окраинах города очень много и сарматских захоронений. Из них ученые извлекли уникальные древние бусы из жемчуга, коралла и золота, золотые нашивные бляшки, перстни из фиолетового стекла. По мнению археологов, эта территория когда-то была частью северного ответвления Великого Шелкового пути.

Очень интересна история большого золотоордынского города Сарай-Берке, располагавшегося у села Царев. Он стоял на пересечении крупнейших торговых путей — Волжского и Шелкового. Раскопки показали, что в городе были прекрасно развиты ремесла и торговля — в нем были обнаружены тысячи ценных средневековых монет. Еще один город Золотой Орды — Бельджамена — находился у села Дубовка на берегу Волгоградского водохранилища. Там раскопаны мечеть XIV века площадью 900 кв. м, керамическая мастерская с большим кирпичным горном и общественное здание с сохранившимися рисунками на штукатурке.

волгоград Пещеры Свято-Троицкого Каменно-Бродского Белогорского мужского монастыря, вырытые монахами с Афона. Ольховский район Волгоградской области, деревня Каменный Брод Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Любителям древностей есть что посмотреть также в Ленинском, Октябрьском, Иловлинском, Суровикинском районах, где в ходе раскопок накоплен огромный материал, охватывающий практически все периоды: каменный век, бронзовый и ранний железный века, средневековье — от гуннского нашествия до падения Золотой Орды. Извлеченные из земли сокровища находятся в экспозициях Волгоградского областного и районных краеведческих музеев.

Пешком, верхом и на байдарках

В Волгоградской области насчитывается семь природных парков особой экологической ценности — они занимают свыше 600 тыс. га. В каждом есть маршруты для экотуризма и активного отдыха: можно сплавиться на байдарках по рекам, покататься на велосипедах, проехать верхом на лошадях, порыбачить дикарем, заглянуть в многочисленные рыбацкие деревни и турбазы на живописнейших берегах Волги, Дона, Хопра и других рек.

Сами волгоградцы очень любят отдыхать в парке Волго-Ахтубинская пойма на левом берегу Волги . Он расположен в 15 минутах езды от центра города между реками Волга и Ахтуба. Пойма изобилует уединенными озерами, речушками, родниками, буераками, балками, и в каждом таком месте есть уникальные растения и животные, занесенные в Красную книгу. В пойме, к примеру, есть целое озеро лотосов, знаменитых своим невероятно пышным цветением, а на пойменных озерах живут лебеди и другие редкие птицы.

волгоград Рыбаки, отдыхающие на разливе реки Волги близ хутора Бобры на фоне «Танцующего моста» Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Каждый природный парк области уникален. В Усть-Медведицком есть целебные родники, бьющие под пологом дубрав и снабжающие водой всю округу. В Цимлянских песках кочуют табуны диких лошадей — мустангов, поражающих своей красотой и игривостью. В водных заводях Цимлянского водохранилища живут цапли, фазаны, утки и гуси. А парк Щербаковский, раскинувшийся на высоком плато, очень напоминает альпийские пейзажи, отчего его прозвали Волжской Швейцарией. В парке Донской у максимального изгиба реки Дон можно увидеть изумительные белоснежные меловые утесы и множество небольших островов и озер.

Самый известный парк Волгоградской области — без сомнения, Эльтонский. Его центр — озеро Эльтон, крупнейший в Европе соленый водоем площадью 152 кв. км. Когда-то здесь добывали соль. Озеро знаменито тем, что концентрация соли в нем в два–три раза превышает параметры Мертвого моря. Грязь и рапа Эльтона — уникальнейший бальнеологический материал, превосходящий по содержанию сульфидов и органических веществ воды Мертвого моря.

волгоград Соляное озеро Эльтон. Волгоградская область, Палласовский район Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Климат Приэльтонья можно сравнить с курортами Черноморского побережья Кавказа. Сюда приезжают туристы со всей планеты, чтобы поправить здоровье и полюбоваться фантастическими пейзажами и природными формами, сложенными из окаменевшей соли. Недавно на Эльтоне построен современный санаторий со специализированными лечебными отделениями и широким спектром услуг. А в мае здесь проводят единственный в своем роде марафон вокруг озера на 40, 80 и 100 км, который собирает любителей бега со всего мира.

Барокко с привидениями

«Старая Сарепта» — известнейший историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник федерального значения , расположенный на юге Волгограда. Это удивительный уголок Европы среди жарких заволжских степей, мини-город в стиле саксонского барокко, где сохранились 23 здания XVIII–XIX веков. Сарепта — единственный в России архитектурный комплекс такого рода, основанный религиозным братством колонистов-гернгутеров в 1765 году . Название было взято из Библии и символизировало беззаветную веру в Бога. Поселок имел крестообразную планировку, его центр и кладбище были оформлены в виде цветущего райского сада.

волгоград Один из жилых домов в музее-заповеднике «Старая Сарепта» Фото: sareptamuseum.ru

Гернгутеры жили в «Граде Небесном», который долго был экономическим, духовным, научным и культурным центром юга России. Именно здесь появился первый в Нижнем Поволжье водопровод, лифт, музей, общественная библиотека, детский сад и многое другое. Здесь же был построен первый в России горчично-маслобойный завод. Сарептский бальзам, пряники, горчичный порошок и масло были очень популярны за пределами России, а местное арбузное пиво рекомендовали даже беременным женщинам.

Сарептяне основали в регионе сарпиночное (ткацкое), черепичное, табачное, мыловаренное производства и даже стояли у истоков отечественной фотографии. Жители колонии получали прекрасное образование — в Сарепте была самая высокая концентрация ученых на душу населения. Они изучали лингвистику, историю, естественные науки, работали в России, в азиатских и европейских государствах и даже в Америке.

Сарептские врачи и аптекари считались лучшими в Нижнем Поволжье. Исследование источников минеральных вод возле Сарепты позволило колонистам открыть один из первых в России курортов минеральных вод и лечебных грязей — Ергенинский. Там лечились и отдыхали представители многих русских аристократических фамилий XVIII века.

В 1989 году на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии был создан музей-заповедник «Старая Сарепта». Сегодня это крупный культурный, туристический и научно-исследовательский центр. Здания колонии тщательно отреставрированы. Экспозиция музея богата реальными вещами из жизни колонистов. Здесь предлагаются многочисленные тематические экскурсии. Самая необычная — ночная экскурсия в мрачные подземелья, где, говорят, до сих пор обитают привидения. Одно из них — женщина в белом платье — часто является экскурсантам. Каждый день сюда приезжают сотни гостей, среди которых много жителей Германии, стремящихся постичь свои исторические корни и увидеть жизнь предков своими глазами.

Джигитовка и каюк

Несколько туристических маршрутов знакомят гостей Волгоградской области с жизнью ее коренных обитателей — донских казаков. Один из самых популярных — «Как за Доном казаки гуляют…», проложенный по исконным землям донцов в Иловлинском районе. Ездят по нему и сами волгоградцы, и гости города. Маршрут стартует от «нулевого километра» в центре Волгограда. По пути можно увидеть конный памятник казаку Константину Недорубову — Герою Советского Союза, полному георгиевскому кавалеру. Дальше путь лежит в этнографический музей народной архитектуры и быта «Казачий курень». Это аутентичный дом вдовой казачки, о чем красноречиво говорит фуражка казака, лежащая вверх донышком в красном углу под образами. Интерьер представлен во всех деталях — шубы, платья, рубахи, зеркало в резной деревянной раме, старые фотографии, домашняя утварь, самовар на столе, а в углу — старинная швейная машинка. Во дворе — курятник и амбар из чакана, под навесом — лодка-долбленка, которую донцы называли «каюк».

волгоград Памятник Герою Советского Союза Константину Недорубову возле здания Мемориально-исторического музея в Волгограде Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В конно-спортивном клубе «Дончак» можно посмотреть на знаменитых казачьих лошадей донской породы, а также орловцев и тяжеловозов — першеронов. Воспитанники клуба часто выигрывают различные скачки и турниры. Гостям они предлагают незабываемое зрелище — знаменитую казачью верховую джигитовку и фланкирование шашкой . Здесь же можно прокатиться верхом в манеже или в экипаже с кучером.

Также в программу маршрута входят посещение храма святого равноапостольного князя Дмитрия Донского и краеведческого музея Иловлинского района . Храм славится чудесной историей своей постройки и обретением двух хранящихся здесь икон, а музей расположен в бывшем купеческом доме, которому почти 200 лет. Экспонаты охватывают период от каменного века до современности. В музее воссозданы 10-метровый окоп и блиндаж времен войны — крохотный кусочек мощных, поражающих своим масштабом укреплений, которые были построены на территории района в дни Сталинградской битвы.

«Зело отменный плод»

По преданию, именно так сказал о местных арбузах Петр I, попробовав сочные полосатые ягоды родом из Камышина. Этот город с населением 115 тыс. человек расположен на севере Волгоградской области. Здесь традиционно растят бахчевые культуры, главной из них является знаменитый камышинский арбуз.

В Камышине в конце августа уже больше 10 лет проводится одноименный арбузный фестиваль. Это яркий, веселый, необычный праздник, чем-то напоминающий бразильский карнавал. Открывается он на центральной площади ярмаркой и костюмированным парадом. Главный герой, царь Петр, прибывает на шествие с супругой и придворной свитой.

Повсюду работают игровые и интерактивные площадки, где проходят различные флешмобы, мастер-классы, квесты, выступления музыкантов и мастеров велотриала. На выставках декоративно-прикладного искусства можно купить оригинальные «арбузные» сувениры в технике резьбы и росписи по дереву и камню, ткацкие изделия и гобелены, декупаж, вышивку, вязание, берестяные вещицы, бисерные украшения и «крупеничек» — старинных кукол из ткани и мешковины.

Жители Камышина и его гости демонстрируют свои таланты: читают стихи и поют частушки, посвященные арбузу, шьют оригинальные костюмы в арбузных цветах для модного дефиле. В городском парке устраивается выставка бахчевых пугал в виде Бабы Яги, Железного дровосека, Буратино и других героев сказок.

Огромным успехом пользуется конкурс карвинга — художественной резьбы по арбузам. Мастера наносят на полосатые ягоды узоры удивительной красоты, а также портреты и местные пейзажи.

волгоград Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

А еще здесь можно попробовать свои силы в таких экзотических развлечениях, как метание арбузных корок, игра в арбузные шашки, арбузный боулинг, плевание на дальность арбузных семечек и катание на арбузах. В арбузной битве противники идут стенка на стенку — разбивают ягоды и закидывают друг друга сладкой мякотью. Проигравшей признается самая грязная и мокрая команда.

Кульминация фестиваля — «Камышинская обжорка», когда всех желающих совершенно бесплатно кормят арбузами до отвала. Несомненным его украшением является и парусная регата, за которой можно наблюдать с благоустроенной центральной набережной. А завершает праздник большой ночной фейерверк. Фестиваль стал очень популярным: ежегодно в Камышин приезжают около 30 тыс. человек из разных городов России, а также с Украины, из Казахстана, Германии, Франции, Голландии.

Волгоградская лоза

На жаркой волгоградской земле растут не только арбузы. Постепенно регион набирает вес и в виноградарстве: четыре таких хозяйства появились в Дубовском и Среднеахтубинском районах. Они производят около 40 наименований продукции.

Когда-то считалось, что климат полупустыни не подходит капризной виноградной лозе, очень требовательной к погоде, составу почвы, уходу и поливу. Однако еще 100 лет назад местные виноградари ценой большого труда доказали, что в Поволжье можно выращивать высококачественный виноград не только столовых, но и ценных технических сортов для приготовления соков, вин и шампанских виноматериалов. Ведь волгоградское лето обилием тепла не уступает традиционным регионам виноделия — Крыму, Средней Азии, Грузии, Молдавии. Температурный режим позволяет получать виноград высшего сорта с высоким содержанием сахара в ягодах и сусле.

Вот уже несколько лет в поселке Киляковка неподалеку от города Волжского ежегодно в октябре проводятся фестивали местного вина, в программе которых — экскурсии на винодельни, дегустация напитка, кулинарные мастер-классы. На экскурсиях представители фермерских хозяйств рассказывают, как развивалось местное виноградное производство, как отбирались подходящие сорта винограда, как перенимался опыт виноделов других регионов и стран.

К примеру, усадьба «Виноград» в городе Волжском предлагает вина из винограда, выращенного на этой территории. Здесь есть уютный дегустационный зал, где можно попробовать и купить понравившийся напиток. Примечательно, что все вина делают только из чистого виноградного сока, без химических консервантов и сахара. Руководит процессом потомственный виноградарь Владимир Зимовец. Любовь к этой культуре у него в крови, он вырос в Краснодарском крае на виноградниках у дяди, а сейчас передает секреты мастерства внуку.

В усадьбе выращивают сорта винограда «Совиньон Блан» для производства белого вина и «Каберне Совиньон» — для красного. Урожай перерабатывается на собственном заводе с итальянским оборудованием под строгим контролем. Рубиновое вино из «Каберне Совиньон» выдерживается в бочках из кавказского дуба, а красное сухое «Пино Нуар» нужно долго хранить в бутылках, потому что пика своего богатого вкуса оно достигает лишь в возрасте пять–восемь лет.

Любопытствующим энотуристам есть что узнать и продегустировать на местных винодельнях, и эти гастротуры становятся всё более популярными.

волгоград Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Качотта, проволоне и еще 50 сортов

К хорошему вину нужен хороший сыр. И поклонники этого продукта имеют возможность попробовать уникальные сорта сыра в Волгоградской области в фермерских хозяйствах . К примеру, животновод из села Цаца Светлоярского района Магомед Алиев — единственный в регионе, кто содержит большую козью ферму на 750 голов. Фермер и его семья делают экологически чистый и очень вкусный сыр. Идея пришла, когда однажды в магазине Алиев увидел козье молоко из Франции по 350 рублей за литр. Изучив вопрос, фермер построил современный козлятник и закупил в Италии оборудование для пастеризации молока, изготовления сыра и машину для упаковки продукции. В итальянской компании, где закупалось оборудование, Магомед и его жена прошли специальное обучение.

Цех, где производится сыр, находится во дворе дома Алиевых. В большом чане козье молоко пастеризуется, охлаждается, к нему добавляются закваска и сычужный фермент. Все процессы автоматизированы. В цехе на стеллажах стоят на просушке сырные головы, в специальных формах лежат свежепосоленные сыры, которые нужно постоянно переворачивать. Потом их отправляют на просушку, а затем — в камеру созревания.

Для производства Магомед выбрал козий сыр сорта «качотта». Это универсальный продукт, который можно готовить с приправами и без, едят его как молодым, так и созревшим. Закваску для сыра фермер тоже покупает в Италии, поэтому его «качотта» — чисто итальянский сыр, полученный из молока волгоградских коз, пасущихся на степном разнотравье. Каждый день здесь делают до 50 кг сыра, который стал весьма популярным в местных небольших магазинах. Цена очень демократичная: 600 руб. за килограмм. В 2017 году продукция Алиева получила золотую медаль на международной выставке в Санкт-Петербурге.

Сыры сортов «рокфорти», «мааздам», «гауда», «грюйер», «скаморца» делают на семейной сыроварне и в фермерском хозяйстве Дмитрия Гусева в городе Дубовка. Здесь же можно продегустировать различные сорта вина из винограда, который выращивается в хозяйстве.

Еще один мастер по производству уникальных сыров есть в городе Волжском. Предприниматель Николай Берзенов сначала занимался сыроварением для души, но потом увлечение приняло производственный масштаб. Начинал Берзенов с сулугуни, потом освоил моцареллу, а сейчас колдует над такими экзотическими сортами, как «таледжио», «асьяго», «рикотта», «халлуми», «канестрато», козий «шевре», «камамбер», «проволоне», «пекорино романо» и другие . Всего же в его коллекции — около 50 сортов сыра.

волгоград Производство сыра «скаморца» в сыроварне Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Красное золото» с горчичным маслом

Еще недавно настоящим брендом Волгоградской области были томаты , за которыми в регион ехали даже с севера, а в Москву шли «помидорные поезда». Отличить волгоградский плод можно было по сочным темно-красным бокам, нежной кожице, отсутствию прожилок, и главное — по неповторимому аромату южного солнца. К сожалению, был период, когда местные томаты почти пропали с полей, их заменили иностранные сорта. Но в последние три года восстановлением родной культуры занялись местные ученые, и теперь на волгоградских рынках можно купить знаменитые сорта «Волгоградский 5/95», «Новичок» «Финиш», «Подарочный», «Дары Поволжья» и еще 10 — местной селекции. Выращиваются помидоры в Среднеахтубинском районе на чистых полях.

Волгоградцы верны своим гастрономическим традициям. Чтобы получить истинное наслаждение от салата из пахучих волгоградских помидоров, его заправляют исключительно горчичным маслом. Это еще один уникальный местный продукт.

Город не зря называют «горчичной столицей России». 250 лет назад местный житель, граф Никита Бекетов, вывел новый сорт горчицы, скрестив английскую, французскую и дикорастущую. Теперь этот вид известен на весь мир как горчица «Сарептская». Масло премиум-класса, которое делают на горчичном маслозаводе в историко-архитектурном заповеднике Сарепта, считается самым чистым. Причина — особая старинная технология: семена горчицы выдерживали в амбаре при постоянной температуре три года, и только потом делали из них масло способом однократного прессования. После фильтрации его отстаивали еще три месяца.