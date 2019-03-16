Парки и зоны отдыха: зачем ехать в мае в Петербург

Когда Эрмитаж, соборы и Невский исхожены, Ораниенбаум, Петергоф и другие окрестности изъезжены, с идеей поехать в Питер на майские примиряют разве что бары на Думской и Рубинштейна. На самом деле за последние годы в городе открылось много нового и подзабытого из-за затянувшихся реставраций старого .

Куда сходить и чем заняться в начале мая в городе на Неве, который город корабелов и колыбель революции, а еще столица Российской империи, Северная Пальмира и Северная Венеция, советует корреспондент «Известий» Игнат Шестаков.

Портовые бары и выставки

Главная прошлогодняя премьера культурного Санкт-Петербурга — «Порт Севкабель». До этого общественное пространство на Васильевском острове с волнующим видом на Финский залив работало только под крупные мероприятия вроде музыкальных фестивалей, но с прошлой осени открыто ежедневно .

питер Культурное пространство «Порт Севкабель» в Санкт-Петербурге Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана

Промзона, которая начала формироваться здесь еще в конце XIX века, пережила за последние два года то, через что в свое время прошли модные общественные пространства по всей стране. Аккуратная плитка, скамейки и садовая мебель, упорядоченные граффити, мастерские, магазины, бары и художественные студии в цехах. Фудкорт, и площадка для концертов и лекций на месте.

В планах на этот год запустить водный трамвай, который будет отходить от «Севкабеля», и достроить концертный зал на тысячу человек. Это не говоря о разнообразных фото-, театральных, архитектурных и языковых школах. Не такой уж и богатый на места для культурного безделья Васильевский остров обзавелся кварталом, ради которого не жалко и ночь в плацкарте провести.

«Севкабель Порт»

Кожевенная линия, 40, гавань Васильевского острова

10:30 – 23:00

Вход свободный

Остров-парк

Небольшой — всего 7,8 га — остров «Новая Голландия» в 2016 году превратился в главный круглогодичный парк Петербурга . Вернее, не остров, а два острова в дельте Невы, которые возникли после того, как в 1719 году между Невой и рекой Мойкой для нужд судостроителей прорыли два канала. В XVIII веке здесь хранили корабельный лес, в XIX в круглой тюрьме, прозванной бутылкой, сидели моряки (отсюда, говорят, и выражение «лезть в бутылку») . В XX веке испытывали военные корабли, а в XXI открыли одно из лучших общественных пространств мира, награжденное в 2018 году международной премией за сохранение памятников архитектуры на выставке Denkmal.

питер Культурное пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков

В бывшей тюрьме открылись фудкорт, магазины, галереи, студии, бары и парикмахерские. В доме, где когда-то жил комендант острова, устроили детскую школу креативных индустрий, где учат будущих музыкантов, дизайнеров, архитекторов и зачем-то видеоблогеров. В петровской кузне — ресторан. А на месте корабельных амбаров устроили лужайку с лежаками, на которой зимой заливают каток.

В амфитеатре и «бутылке» постоянно проходят мероприятия вроде лекций об эстетике и распродажи виниловых пластинок. Но прийти туда можно и просто так, чтобы отдохнуть от прогулок по задыхающемуся без зелени каменному центру.

Парк «Новая Голландия»

наб. Адмиралтейского канала, 2

пн.-чт. 10:30 – 22:00, пт.-вс. 10:30 – 23:00

Вход свободный

Еще один арт-кластер на заводе

«Артмуза» — еще молодое культурное пространство по меркам «музея под открытым небом», как не любят называть Санкт-Петербург те, кто пытается развивать здесь туризм. Музей современного искусства и крупнейший творческий кластер города въехали в помещения музыкального завода «Муздеталь» в 2013 году.

питер Молодое культурное пространство «Артмуза» Фото: Артмуза/artmuza.spb.ru

Кроме десяти галерей тут есть свой театр, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские школы. В двух четырехэтажных зданиях можно поесть и выпить, послушать лекцию, посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классе. Непривычная для московских гостей деталь — вход на все мероприятия и выставки всегда свободный. А для тех, кто хочет не только посмотреть, но и показать свои работы, в «Артмузе» есть понятная система организации выставок для молодых художников.

Музей современного искусства «Артмуза»

13-линия В.О., д. 70

11:00 – 22:00

Вход свободный

Один из самых старых домов Петербурга

После передозировки современным искусством восстановиться можно в Летнем дворце Петра I. Резиденция последнего царя всея Руси была закрыта почти четыре года. С прошлого мая работает только в теплое время года. Так что в праздники как раз можно будет походить по аутентичным интерьерам первой четверти XVIII века и посмотреть личные вещи Петра: чернильницу, кинжал, какую-то одежду. Из по-настоящему интересного — ветровой прибор, который выглядит как сложные и громоздкие часы. На самом деле он определяет силу и направление ветра и системой шестеренок соединен с флигелем на крыше . Механизм находится в полностью рабочем состоянии.

питер Дворец Петра I в Летнем саду Фото: ТАСС/Интерпресс/Николаев Александр

Летний сад был образцом инженерной мысли своего времени. Именно здесь проложили первый участок канализации в городе. И во дворце восстановили, насколько это было возможно, аутентичную сантехнику. Изразцовые печи тоже реставрировали по оригинальным чертежам. Они не врыты в пол, а стоят на маленьких деревянных ножках, внутри которых металлические стержни. Еще в залах много живописи того времени, в том числе восточной, коллекция шелка и 11 авторских плафонов, которые чудом сохранились до наших дней.

Летний дворец Петра I

наб. Кутузова, 2 А

11.00 – 16.00

Для детей до 16 лет бесплатно, для студентов и пенсионеров 200 рублей, для всех остальных 400 рублей.

Музей оловянного солдатика

Вместе с петровским дворцом в прошлом мае в центре открылся первый в России Музей оловянного солдатика. Работает он на базе музея Суворова и будет интересен мальчикам всех возрастов.

питер Музей оловянного солдатика в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В музее хранится целая армия — более 60 тыс. игрушечных солдатиков. В пяти залах можно посмотреть на парад Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле или поход Суворова через Альпы (на него у реконструкторов ушло около двух лет). Чтобы добавить экспозиции динамики, авторы диорам устроили световое и звуковое шоу с фигурками — так, например, подсвечен бой за Чертов мост в Альпах, у которого звучат звуки выстрелов, шум водопада и музыка полков, идущих в атаку.

Музей оловянного солдатика в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова

Кирочная ул., 43

вт., чт.-вс. 10:00 – 18:00

ср. 13:00 – 21:00

Для детей до 18 лет 200 рублей, для всех остальных – 400 рублей.